Psg, in Germania pensano a Julian Draxler. Il calciatore tedesco è finito nel mirino dell’Hertha Berlino

Non trova molto spazio Julian Draxler nel Psg da quando sulla panchina c’è Tuchel. Proprio per questo il calciatore potrebbe tornare in patria.

Come riporta Le Parisien infatti sul tedesco ci sarebbe l’Hertha Berlino che vorrebbe regalare un rinforzo di livello al tecnico Jurgen Klinsmann.