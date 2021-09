PSG Cristiano Ronaldo, i parigini ci hanno provato? il retroscena di mercato

Cristiano Ronaldo si è accasato al Manchester United, dopo le voci sul Manchester City e il PSG: il retroscena di mercato proprio sui parigini

Arrivano nuovi retroscena sull’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, con CR7 poi accasatosi nuovamente al Manchester United e dove indosserà la sua classica numero sette.

Oltre ai ‘Red Devils’, solo i cugini del Manchester City aveva provato l’affondo per riportarlo in Premier League nel rush finale del mercato. Il Paris Saint-Germain, infatti, secondo il portale Le10sport.com non avrebbe mai pensato seriamente a portare sotto la Tour Eiffel il cinque volte Pallone d’Oro, nonostante i tanti rumors di mercato che accostavano il PSG al fuoriclasse lusitano. I parigini non avrebbero fatto nessuna offerta formale alla Juve per il cartellino di Ronaldo.