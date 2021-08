PSG, Donnarumma avverte Navas: «Sono qui per giocare, voglio essere titolare»

Gianluigi Donnarumma dopo l’esclusione contro il Brest avverte Keylor Navas per il posto da titolare nel PSG

Gianluigi Donnarumma non ha ancora esordito con il PSG e contro il Brest è andato in panchina. In una intervista a Canal+, il portiere della Nazionale ha avvertito Navas per il posto da da titolare nella squadra parigina.

«Sono venuto al PSG per giocare. Darò tutto me stesso per essere titolare però per crescere è giusto che ci sia concorrenza. Sono pronto, anzi prontissimo per giocare. La concorrenza con Navas non crea problemi a nessuno, nelle grandi squadre c’è sempre. Siamo amici e non c’è nessun problema. Voglio diventare il numero uno al mondo, e con lavoro e determinazione spero di riuscirci».