Sergio Ramos ha iniziato gli allenamenti in gruppo dopo l’infortunio che lo ha costretto a un lungo stop: si avvicina l’esordio col PSG

Sergio Ramos ha lasciato alle proprie spalle il lungo infortunio e ha ripreso gli allenamenti con il gruppo alla corte di Mauricio Pochettino.

Come riportato dal quotidiano AS, si avvicina l’esordio con la maglia del PSG per il difensore spagnolo, ex capitano del Real Madrid.