PSG, Hakimi assente dalla rifinitura: ascoltato per l’accusa di stupro

Achraf Hakimi, esterno del PSG, non si è allenato oggi per “motivi personali”: lo ha ascoltato la procura francese per l’accusa di stupro

Achraf Hakimi non ha partecipato oggi alla rifinitura del PSG per la sfida contro il Nantes per “motivi personali“, come riportato dal club, ma sarà a disposizione per la partita.

Il vero motivo per cui però l’ex interista non si è presentato agli allenamenti era perché, come riportato dai giornali francesi, doveva comparire presso la procura transalpina per essere ascoltato in relazione all’incriminazione per stupro dello scorso marzo. 9 mesi fa una ragazza di 24 anni lo ha accusato di averla violentata nella notte del 25 febbraio.