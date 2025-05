PSG, Hakimi attacca Messi e Mbappé: «Senza stelle siamo una squadra vera. La mia crescita? Ringrazio questi allenatori»

Le parole di Achraf Hakimi, terzino del PSG, in vista del ritorno della semifinale di Champions League contro l’Arsenal. I dettagli

Achraf Hakimi, terzino del Psg ed ex Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Arsenal.

RITORNO SEMIFINALE – «Penso che la squadra sia fiduciosa, abbiamo tanta voglia di iniziare la partita e non vediamo l’ora di lottare per ciò che tutti noi parigini vogliamo, ovvero la qualificazione per la finale».

EMOZIONI – «Non so se sia la partita più emozionante, ma è una delle più emozionanti per l’importanza che ha per il club. Siamo a un passo dalla finale. Credo che ci sia un senso di tranquillità derivante dall’aver giocato una semifinale l’anno scorso. Credo che questo ci aiuterà domani. Penso che sia una pressione assolutamente positiva, sono partite che tutti i giocatori sognano di giocare. Il nostro stile di gioco non cambierà, sarà lo stesso domani. Dobbiamo avere personalità, con e senza palla».

DIFFERENZE CON GLI ANNI PASSATI – «L’obiettivo del direttore sportivo, del presidente e dell’allenatore era quello di costruire una squadra più che attrarre stelle. Questa è la chiave: il collettivo è più importante. Insieme siamo più forti. In questo tipo di partite sappiamo che se Dembélé non c’è, un altro giocatore prenderà il suo posto e darà il 100% per la squadra».

CRESCITA PERSONALE – «Sono profondamente grato a ciascuno degli allenatori che ho avuto, mi hanno aiutato a diventare l’Hakimi che sono oggi. Attualmente, Luis Enrique mi permette di essere un giocatore più completo e di avere la sicurezza di cui ho bisogno. Penso che questa sia una delle mie migliori stagioni. Sono cresciuto calcisticamente e umanamente. Ma posso ancora migliorare e raggiungere un livello superiore. Questo è il mio obiettivo».