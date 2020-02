PSG, Icardi fa infuriare Tuchel: il motivo

Icardi è in rotta con il tecnico del Paris Saint-Germain Tuchel: il motivo risale alla partita contro il Borussia Dortmund

Il futuro di Mauro Icardi potrebbe non essere al Paris Saint-Germain. L’attaccante argentino ha reagito malamente alla decisione del tecnico Thomas Tuchel di lasciarlo in panchina durante il match di Champions League contro il Borussia Dortmund.

Come riportato dal quotidiano AS, l’ex Inter avrebbe manifestato pubblicamente il proprio disappunto. A peggiore la situazione è stata la festa privata organizzata con Edinson Cavani e Angel Di Maria per il suo compleanno.