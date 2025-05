Verso Psg Inter, le parole di Al Khelaifi: «Il nostro obiettivo non era la finale, ma oggi siamo qui e ci manca una partita!»

Il presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, ha detto la sua in vista della finale di Champions League di oggi tra il suo club e l’Inter

Intervenuto ai microfoni di CBS Golazo, Nasser Al Khelaifi, presidente del PSG, si è espresso così in vista della finale di Champions League di stasera contro l’Inter.

PAROLE – «Non pensavo alla finale, volevamo solo superare la fase a gruppi e giocare i playoff, questo era il nostro obiettivo. Poi siamo andati avanti partita per partita, la finale non era il nostro obiettivo: ma oggi siamo qui in finale, ci manca una partita. Abbiamo tanti giovani calciatori che hanno lottato per la squadra e ora siamo qui».