Verso Psg Inter, Darmian si sbilancia sulla finale: «La meritiamo, siamo felici ma non abbiamo fatto nulla»

Verso Psg Inter, Darmian: le parole del difensore dell’Inter a poche ore dalla finale di Monaco

Ai microfoni di TNT Sports, Matteo Darmian, difensore dell’Inter, ha raccontato le emozioni nel giocare questa finale di Champions League contro il Psg.

LE PAROLE DI DARMIAN SULLA FINALE – «Siamo tutti ovviamente molto eccitati una partita di questo calibro come la finale di Champions. Il feeling è incredibile, puntiamo a raggiungere un sogno che avevo fin da bambino. Non molti giocatori riescono ad arrivare in finale Champions, siamo molto orgogliosi di essere qui. Abbiamo affrontato quarti di finale e semifinali molto difficili ma meritiamo di essere qui e faremo del nostro meglio. Può essere, ma non siamo solo una squadra difensiva. Quando parliamo di difesa, non parliamo solo dei difensori perché gli attaccanti sono i primi difensori. Anche col PSG dobbiamo difendere come una squadra, e fare la nostra partita in avanti per vincere. Sono un avversario difficile ma faremo del nostro meglio. Il mister ci aiuta, ci dà idee su come giocare e su come rompere la pressione avversaria. A volte la mobilità di tutti può aiutare a superare la pressione degli avversari. Ovviamente. Penso che in partite del genere ogni dettaglio conta. Dobbiamo essere pronti, prestare attenzione a tutto. Faremo come ho detto del nostro meglio perché è una partita troppo importante; vogliamo vincerla, essere felici e dare gioia ai tifosi».

SPIRITO DI SQUADRA – «Non so, posso dire che quando il Barcellona ha segnato a San Siro non abbiamo mai mollato. Lo spirito dell’Inter è venuto fuori. È stato un match folle all’andata e al ritorno, ma siamo stati molto felici. Meritiamo questa finale, siamo felici ma non abbiamo fatto nulla ancora. Abbiamo battuto Bayern Monaco e Barcellona, ora avremo di fronte un’altra grande squadra, forte e con ottimi giocatori. Ma siamo una grande squadra anche noi».