Verso Psg Inter, le novità da Appiano Gentile sugli infortunati: possibili rientri di Pavard e Zielinski e le condizioni di Bisseck

Oggi la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile sarà l’occasione per fare il punto sugli infortunati e sui calciatori acciaccati in casa Inter. In vista della finale di Champions League di sabato contro il PSG, Simone Inzaghi conta di avere il gruppo a completo. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, non sembrano preoccupare le condizioni di Yann Bisseck, uscito per un fastidio al ginocchio nell’ultimo match contro il Como. Vero il rientro in gruppo anche Pavard e Zielinski.

INFORTUNATI INTER – «Oggi nel tardo pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti ad Appiano dopo il media-day, verrà fatto il punto su tutti gli uomini a disposizione di Inzaghi, dopo i recuperi di Lautaro e Frattesi che però non hanno giocato a Como. Sono a un passo dal rientro anche Pavard e Zielinski dopo le rispettive soste ai box mentre servirà un ultimo check per Bisseck, che però non preoccupa dopo il fastidio al ginocchio avvertito nell’ultima partita».