Psg Inter, Marotta in zona mista: «Ko che non cambia la bella stagione». Poi le dichiarazioni sul futuro di Inzaghi

Beppe Marotta non usa giri di parole, così sulla sconfitta in finale di Champions e il futuro del tecnico Simone Inzaghi

Beppe Marotta ha parlato in zona mista dopo la sconfitta della sua Inter in finale di Champions. Alcuni estratti delle parole ai giornalisti presenti:

MAROTTA SU PSG INTER – «Questa è una partita secca, l’Inter ha meritato di perdere contro un avversario superiore. Questa serata non inficia la bella stagione e il cammino fatto in Champions League, dove siamo arrivati in finale con merito. Abbiamo superato avversari come il Bayern e il Barcellona, abbiamo trovato davanti un PSG più forte che ha meritato di vincere, bisogna dare atto e merito alla squadra avversaria e farle i complimenti. Ma questo non rende inutile il nostro cammino in campionato e in Champions, assolutamente positivo. Bisogna darne atto ai giocatori e all’allenatore. Dispiace per il risultato, per i tifosi che sono arrivati numerosi anche sobbarcandosi spese e viaggi. Ma il calcio è così»

FUTURO INZAGHI –«Assolutamente no. Abbiamo deciso di incontrarci la prossima settimana e analizzando questi anni di lavoro quasi tutto il merito di questo positivissimo ciclo è dovuto alle sue prestazioni e alle sue capacità. Se lui ha intenzione di continuare noi siamo assolutamente contenti»

COME RIPARTIRE – «Bisogna avere la forza di cancellarla immediatamente, ricordando di averne giocata un’altra e che l’Inter è anche quella che ha superato Bayern e Barcellona, che ha subito solo un gol nel girone. Chi segue il calcio deve abituarsi anche a questo tipo di sconfitte, ma una grande società, un grande allenatore e grandi giocatori devono avere la capacità di dimenticare velocemente e guardare al prossimo obiettivo, che è il Mondiale per Club, una novità per tutti. La cosa difficile è gestire le performance, è un’esperienza che faremo consapevoli di rappresentare l’Italia assieme alla Juventus»