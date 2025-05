Psg Inter, il supporto dell’ex presidente Thohir: «Scriviamo la storia! Orgoglio immenso vedere la mia squadra in finale»

Erick Thohir ha voluto mandare un messaggio all’Inter in occasione della finale di Champions League che i nerazzurri affronteranno questa sera contro il Psg.

LE PAROLE- «Da tifoso fin da bambino, e da Presidente dell’Inter dal 2013 al 2018, è per me un orgoglio immenso vedere il club che amo tornare ancora una volta a giocarsi una finale di Champions League. La sfida contro il Paris Saint-Germain non è solo una semplice partita. È il culmine di un cammino, il simbolo di un sogno che non si è mai spento e che continuiamo a inseguire con passione. Ero presente anche alla finale di Champions League 2022/23 a Istanbul, quando l’Inter si è dovuta arrendere al Manchester City. Ma oggi, con lo stesso cuore e la stessa fede, spero che l’Inter possa scrivere una nuova pagina di storia, sollevando nuovamente quel trofeo che manca dalla magica notte del 2009/10 contro il Bayern Monaco. Amala, Pazza Inter Amala ⚫🔵»