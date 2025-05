PSG Inter, nella finale di Champions League c’è anche un po’ di rossonero: spunta una maglia del Milan – FOTO

PSG Inter, nella finale di Champions a Monaco c’è anche un po’ di rossonero: spunta una maglia ‘speciale’ del Milan – FOTO

La finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter sta per prendere il via all’Allianz Arena di Monaco. Tra la folla di tifosi accorsi per l’evento, spunta anche un tocco di rossonero.

Le telecamere hanno immortalato un sostenitore con la maglia speciale realizzata dal Milan per celebrare i suoi 125 anni di storia. Un dettaglio curioso che aggiunge colore alla serata.