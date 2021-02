Psg, dopo il forfait annunciato di Neymar contro il Barcellona arriva finalmente una bella notizia a Parigi: Keylor Navas è tornato ad allenarsi

Non solo brutte notizie a Parigi dove il Psg ha da ieri saputo di non poter contare sul talento di Neymar per la gara di andata valevole gli ottavi di Champions League contro il Barcellona.

Keylor Navas, riporta il portale sport.es, è tornato infatti ad allenarsi regolarmente con la squadra e sarà disponibile per il match del prossimo 16 febbraio.