Psg sulle ali di Kvaratskhelia, ancora decisivo in Champions: i dati di questa stagione del georgiano fanno paura. Cosa ha fatto!?

Psg trascinato da Kvaratskhelia, ancora decisivo in Champions: i numeri in questa stagione sono da incorniciare. Tutti i dettagli

Il Paris Saint-Germain continua la sua marcia trionfale in Champions League, cavalcando l’estro e la vena realizzativa del suo gioiello più luminoso. Nella prestigiosa e suggestiva cornice di Stamford Bridge, la formazione transalpina sta dominando il match di ritorno degli ottavi di finale contro il Chelsea con un perentorio 0-3 parziale, mettendo definitivamente in cassaforte una qualificazione già ben indirizzata.

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Il sigillo a Londra dopo lo show dell’andata

A marchiare a fuoco l’incontro in terra inglese è stato, ancora una volta, Khvicha Kvaratskhelia. Il giocatore ha trovato la via della rete anche a Londra, confermandosi l’autentico incubo della retroguardia dei Blues.

Il copione, di fatto, non è cambiato rispetto a quanto ammirato nel primo atto di questa doppia sfida. Nella gara di andata, disputata al Parco dei Principi, la compagine guidata sapientemente da Luis Enrique si era imposta con un rotondo 5-2. In quell’occasione, il talento ex Napoli era salito in cattedra mettendo a referto una splendida doppietta, fondamentale per scavare un solco incolmabile tra le due squadre in vista del ritorno.

Statistiche da fuoriclasse: 11 partecipazioni al gol in 10 gare

Al di là del clamoroso divario complessivo emerso sull’asse Parigi-Londra, a impressionare addetti ai lavori e tifosi sono le statistiche stagionali fatte registrare dall’attaccante. I dati certificano infatti un impatto devastante sul torneo continentale.

In questa specifica edizione della Champions League, Kvaratskhelia ha accumulato un bottino straordinario: ben 7 gol realizzati e 4 assist vincenti forniti ai propri compagni di reparto. Traducendo questi numeri, il classe 2001 ha partecipato attivamente a 11 reti in sole 10 partite disputate (11 G/A). Una media di oltre un bonus a gara che lo proietta di diritto tra i migliori giocatori in assoluto della competizione, consacrandolo come leader tecnico imprescindibile per le ambizioni europee del club.

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