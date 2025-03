Psg-Liverpool, la grande sfida degli attacchi: Salah vs una squadra dove segnano tutti e dove potrebbe esserci posto anche per lui

L’analisi sulla sfida tra Psg-Liverpool che vedrà contrapposti l’attacco corale del club parigino a Mohamed Salah. I dettagli

Stasera Psg-Liverpool è uno degli ottavi di finale di Champions League più suggestivi. Anche perché per i Reds significa mettere alla prova europea in una gara a eliminazione diretta tutta la rivoluzione “culturale” fatta in questa stagione e che sta portando grandi frutti in Premier League, dove ha stabilito un dominio assoluto. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il Liverpool ha affrontato cambiamenti significativi con l’addio di Jürgen Klopp, che ha guidato la squadra per nove anni, portandola a numerosi successi. La sua decisione di lasciare il club è stata una sorpresa per molti, considerando il suo contratto valido fino al 2026. Klopp ha spiegato di aver sentito la necessità di un cambiamento dopo aver valutato attentamente la situazione.

Sotto la guida del nuovo allenatore Arne Slot, il Liverpool ha evitato cambiamenti drastici nel suo stile di gioco. Slot ha preferito lavorare con i giocatori esistenti, tra cui Mohamed Salah, che dopo una stagione sotto le aspettative, ha ritrovato la forma migliore. Le voci su un possibile trasferimento in Arabia Saudita o al PSG non hanno influenzato le sue prestazioni, Momo continua a essere un elemento fondamentale per la squadra. E stasera si troverà di fronte una squadra che in Champions è una macchina da gol, Ousmane Dembélé sta vivendo una stagione straordinaria, avendo segnato 26 gol in 33 partite. Nell’andata dei playoff di Champions League contro il Brest, Dembélé ha contribuito con una doppietta nella vittoria per 3-0, dimostrando la sua importanza per la squadra. La varietà dei marcatori del PSG è notevole: nella vittoria per 7-0 contro il Brest, sette diversi giocatori hanno segnato, un record mai raggiunto prima in Champions League. Questa profondità offensiva è una testimonianza della forza collettiva della squadra.