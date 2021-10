PSG, Mbappé in bilico: rinnovo o Real Madrid? Il rapporto con Neymar e Messi farà la differenza

Il futuro di Kylian Mbappé al PSG è in bilico: rinnovo di contratto o Real Madrid? La situazione

In casa PSG, oltre al primo gol di Messi e alle parate di Donnarumma in Champions League, tiene sempre banco anche il rinnovo di contratto di Kylian Mbappé; in scadenza il prossimo giugno. Sul talento francese c’è sempre in agguato il Real Madrid, che in estate si era visto rifiutare 180 milioni dai parigini.

Il club della capitale, però, continua a trattare con l’entourage di Mbappé per il rinnovo. E, come riporta La Gazzetta dello Sport, la situazione non è certamente economica quanto professionale. Nella decisione del gioiello transalpino, infatti, potrebbe pesare tanto il rapporto con i compagni di squadra: in particolare con Messi e Neymar. Se i tre dovessero trovarsi bene, il rinnovo sarebbe in discesa; al contrario, invece, se il trio dovesse calpestarsi i piedi.