PSG, Neymar “annuncia” il suo rinnovo di contratto – FOTO

Neymar ha fatto intendere di aver rinnovato il proprio contratto con il Paris Saint-Germain. Ecco i motivi che hanno spinto il brasiliano alla firma

Con un post apparso sui propri profili social, Neymar ha dichiarato il proprio amore per il Paris Saint-Germain. Una dichiarazione che lascia intendere che le trattative per il suo rinnovo di contratto sono a buon punto.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, Neymar avrebbe deciso di rinnovare per tre motivi: l’ottimo rapporto con il direttore sportivo Leonardo, il rispetto che prova per il tecnico Mauricio Pochettino ma soprattutto la convinzione che il PSG la prossima estate farà di tutto per mettere sotto contratto Lionel Messi.