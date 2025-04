PSG, i parigini sognano il grande colpo dell'estate Camavinga: la clausola pesa, ma...

Il PSG ha messo gli occhi su Camavinga: il centrocampista insoddisfatto dal suo ridimensionamento al Real Madrid, ma…

Il PSG ha messo nel mirino Eduardo Camavinga per rafforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Come riportato da Fichajes, Luis Enrique considera una priorità intervenire in quella zona del campo, puntando su un profilo capace di offrire protezione difensiva e qualità tecnica. Il PSG sarebbe pronto a presentare un’offerta da circa 80 milioni di euro, ma il Real Madrid, forte di una clausola rescissoria da un miliardo, non sembra intenzionato a cedere facilmente il giovane talento francese.

Tuttavia, il malcontento crescente di Camavinga per il suo ruolo ridimensionato nei Blancos potrebbe pesare nella decisione finale. Il PSG, forte della prospettiva di un ruolo centrale e della continuità in Champions League, spera di convincerlo. Restano però incognite legate anche al suo recente grave infortunio e ai possibili cambiamenti sulla panchina del Real, che potrebbero influenzare il futuro del centrocampista.