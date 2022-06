PSG, pazza idea Lewandowski: si sogna la coppia con Mbappé

Il PSG avrebbe fatto irruzione per Robert Lewandowski: i parigini vorrebbero creare la coppia dei sogni con Mbappé

Non solo il Barcellona sulle tracce di Robert Lewandowski, ma anche il PSG. Come riportato da L’Equipe, infatti, i parigini avrebbero messo gli occhi sull’attaccante polacco per formare la coppia dei sogni Lewa-Mbappé.

Per il neo direttore sportivo sportivo dei francesi Luis Campos, l’attaccante polacco, in rotta con il Bayern Monaco, sarebbe addirittura una priorità.