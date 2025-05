PSG, la settimana di avvicinamento alla finale di Champions League: ecco il programma dei parigini

PSG, il programma dei francesi nella settimana di avvicinamento alla finale di Champions League contro l’Inter: ecco il programma

A meno di una settimana dalla finale di Champions League contro l’Inter, il PSG entra nella fase più delicata della stagione con un programma di preparazione curato nei minimi dettagli. Dopo aver conquistato il 16º titolo di Coupe de France con un netto 3-0 sul Reims, i parigini si sono subito rituffati nella missione europea. Se la vittoria ha regalato entusiasmo, la testa è già a Monaco di Baviera. Subito dopo il triplice fischio, capitan Marquinhos ha richiamato i compagni alla concentrazione: il vero obiettivo è la coppa dalle grandi orecchie. Anche il difensore William Pacho e l’allenatore Luis Enrique hanno sottolineato come il successo in coppa nazionale rappresenti il trampolino ideale per affrontare al meglio la finale contro i nerazzurri.

Il PSG ha impostato una settimana scandita da momenti di riposo e sedute mirate. Dopo due giorni di stop (domenica 25 e lunedì 26 maggio), i giocatori torneranno ad allenarsi da martedì con tre sessioni intense al Campus PSG, incentrate su preparazione fisica, rifiniture tattiche e gestione della pressione. Venerdì 30 maggio, la squadra partirà alla volta di Monaco, dove in serata è previsto l’ultimo allenamento all’Allianz Arena, seguito dalla conferenza stampa ufficiale. Sabato 31, il match decisivo: una sfida che va oltre il campo, perché il PSG vuole scrivere una nuova pagina di storia, coronando anni di investimenti e aspettative. Il ritorno è fissato per domenica, con la speranza di rientrare a Parigi da campioni d’Europa.