PSG, si sblocca Mbappé. Poche: «Era solo una questione di tempo…» – VIDEO

C’è anche la firma di Kylian Mbappé nella vittoria del PSG sul Montpellier. Una rete celebrata in conferenza stampa da Mauricio Pochettino

Il tecnico del Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino ha commentato in conferenza stampa la vittoria per 4-0 sul Montpellier. Queste le sue parole

«Ero già felice delle prestazione di Mbappé per il suo impegno e rendimento, ma è stato bello anche vederlo tornare al gol. Sappiamo tutti quanto sia importante per un attaccante segnare e fare assist, qualcosa che aumenta la sicurezza in sé stessi. Sapevamo che sarebbe stata solo una questione di tempo e che Mbappé si sarebbe sbloccato presto».