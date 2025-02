PSG, vittoria di misura sul Tolosa, decide Fabian Ruiz; Valencia, un pari per la salvezza

Si sono giocati i posticipi del sabato sera in Ligue 1 e La Liga: il PSG batte il Tolosa e torna a +10 sull’OM; Valencia, un punto per salvarsi

Il sabato europeo si chiude con i due posticipi di Ligue 1 e La Liga. Nel primo il PSG ospite in casa del Tolosa ha confermato la sua posizione in vetta al campionato francese: ai parigini basta un gol di Fabian Ruiz per tornare a +10 sul Marsiglia.

In Spagna invece il Valencia strappa il pari con il Villarreal: nel finale Sadiq trova la rete dell’1-1 dopo l’iniziale vantaggio dei sottomarini con Gueye. Con questo punto il Valencia si toglie momentaneamente dalla zona retrocessione agganciando l’Espanyol, impegnato domani contro l’Athletic Bilbao.