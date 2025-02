Psv Eindhoven: pareggio con l’Utrecht in vista del ritorno di Champions League contro la Juve, ecco come ci arriva

Psv Eindhoven, pareggio per la squadra della Phillips contro l’Utrchet in vista del ritorno in Champions contro la Juve: tante occasioni, ma dietro balla

Dopo due pareggi consecutivi, che hanno permesso all’Ajax di agganciarlo in vetta alla classifica, il Psv aveva un bisogno assoluto dei 3 punti per far ripartire la sua corsa per il titolo in Eredivisie. Oggi l’avversario era l’Utrecht, terza forza del campionato, all’andata brutalizzato in casa da un pesante 2-5 da parte della formazione di Eindhoven. Che al Philips Stadion ha una tradizione nei confronti diretti a dir poco clamorosa, con 27 vittorie consecutive. Che indicazioni sono uscite dalla partita? Il primo tempo si è chiuso sull’1-1. Vantaggio per Bosz grazie a un colpo di testa di Obispo da calcio d’angolo (peraltro nel corner precedente solo un miracolo di Barkas gli aveva impedito di segnare già). Ma 4 minuti dopo, come ultimamente sta succedendo troppo spesso, la difesa del Psv ha concesso una distrazione ed è arrivato il pareggio con un colpo di testa del difensore centrale Van der Horn. La reazione non è mancata e si è concretizzata soprattutto in un tiro dal limite di Veerman che ha centrato la traversa, ancora una volta sullo sviluppo di un angolo nel quale l’Utrecht ha dormito alquanto. Il 69% di possesso palla e 17 conclusioni non sono bastate ai padroni di casa per andare all’intervallo in vantaggio.

Nella ripresa la gara ha avuto una miriade di situazioni, ma il verdetto è stato comunque il pareggio. Sono stati gli ospiti a portarsi avanti con un colpo di testa di Aaronson: ancora una volta la retroguardia del Psv ha lasciato alquanto a desiderare. Il Psv ha calciato tantissimo all’indirizzo di Barkas, per un totale di 32 tiri, 18 dei quali nello specchio. É stato Babadi, un giocatore subentrato, a siglare il 2-2. Ma nei tempi di recupero è stato colossale il gol fallito a colpo sicuro da parte di Jonathans che avrebbe determinato la vittoria dell’Utrecht. La Juve si troverà un Psv in confusione: crea tantissimo, ma il terzo pari pesa sul morale e la classifica