Le parole di Luciano Spalletti dopo Psv Eindhoven-Inter, gara vinta dai nerazzurri per la seconda giornata di Champions League

L’Inter espugna il campo del Psv Eindhoven col risultato di 2-1 e, dopo due giornate, viaggia a punteggio pieno nel Gruppo B di Champions League insieme al Barcellona. Soddisfazione da parte dell’allenatore Luciano Spalletti, intervenuto così dopo la gara giocata in terra olandese: «Abbiamo affrontato una squadra molto fisica e con ottimi colpitori di testa, tentando di scegliere momento in cui abbassarsi ma anche andando a togliergli i tempi della loro costruzione. Nainggolan? Stasera gli vanno fatti i complimenti, l’ho rivisto su livelli che puo sostenere con facilità, lui è stato molto infortunati nella preparazione e probabilmente ne ha risentito» le parole raccolte da Sky Sport.

Spalletti ha poi proseguito sui singoli e sulla prestazione dei suoi: «Politano ha fatto una buona partita, ha punzecchiato spesso l’avversario, Brozovic anche. Abbiamo perso qualche pallone di troppo in gestione, questa squadra ha potenzialità di crescita. Le nostre scalature in avanti sono state frequenti, noi abbiamo accettato l’uomo contro uomo, accorciare sull’uomo ci ha dato la possibilità di gestire da posizione alta, abbiamo fatto una buona gara. Icardi? Ha caratterisiche ben precise, in fase realizzativa non ha punti deboli, è completissimo. Qualche volta, come stasera nel secondo tempo, lui deve pensare di piu a venire incontro quando ci pressano. Nel finale lo ha fatto un paio di volte. In area di rigore è un animale».