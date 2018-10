PSV Eindhoven-Inter 0-0: risultato e cronaca in diretta live – Champions League 2018/2019

PSV Eindhoven-Inter, 2ª giornata gruppo B Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Per la seconda giornata del Gruppo B di Champions League l’Inter affronterà il Psv in trasferta in Olanda. Per i nerazzurri si tratta di una ghiotta occasione di mettere in cascina altri punti in ottica passaggio del turno. La banda Spalletti infatti sembra in netta ripresa rispetto al difficile inizio di campionato, e dopo la vittoria in extremis con il Tottenham farà di tutto per tornare a Milano a punteggio pieno.

PSV Eindhoven-Inter 0-0: il tabellino

PSV (4-2-3-1): Zoet; Dumfriees, Schwaab, Viergever, Angelino; Rosario, Hendrix; Bergwijn, Pereiro, Lozano; De Jong. All. Van Bommel

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Spalletti

ARBITRO: Mazic (SRB)

PSV Eindhoven-Inter: diretta live e sintesi

24′ pt – Icardiiii! Inter che sfiora il gol, ma il capitano non riesce a girare in porta il servizio di Naingollan

20′ pt – Incredibile! Psv vicinissimo al vantaggio: Bergwijn calcia dal limite il tiro deviato viene respinto con difficoltà da Handanovic, la palla rimane lì, De Jong lotta con De Vrij che ha la meglio e spazza

18′ pt – Icardi rimane a terra dopo uno scontro con Viergever, Spalletti protesta, ma per Mazic non c’è nulla

16′ pt – Attenzione ora a Politano che guadagna punizione dai 25 metri: batte Perisic, centra in pieno la barriera

14′ pt – Molto attivo in questa fase Angelino, infatti proprio da quella parte spinge di più il Psv

12′ pt – Nainggolan si defila sulla destra e prova a cercare Icardi al centro, ma la palla è sballata e termina fuori

9′ pt – Dopo un avvio sprint l‘Inter è ora un po’ intimorita dalle ripartenze del Psv

7′ pt – Angelino scappa via a sinistra e prende bene il fondo, poi prova a crossare, ma viene chiuso in angolo

3′ pt – Ancora Psv con Lozano che pesca in area De Jong, assist di testa per Bergwjin, che solo a centro area spara altissimo, che rischio però per l’Inter

2′ pt – E’ partita forte l’Inter che guadagna un altro angolo, corner battuto male e il Psv riparte in contropiede con la difesa scoperta, ma Angelino sbaglia a servire Lozano

1′ pt – Subito Nainggolan guadagna calcio d’angolo: batte Politano a cercare proprio il ninja al limite dell’area, conclusione schiacciata che Zoet blocca

1′ pt – Fischia Mazic, comincia Psv-Inter

PSV Eindhoven-Inter: formazioni ufficiali

Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori. Van Bommel conferma il 4-2-3-1 con De Jong unica punta. Alle sue spalle agiranno Lozano, Pereiro e Bergwjin. Tra i pali invece scelto l’olandese Zoet. Nessun cambio nemmeno per Spalletti, che si affida ai migliori uomini a disposizione. Capitan Icardi guiderà l’attacco, insieme a Perisic e Nainggolan. Sulla fascia destra alla fine l’ha spuntata Politano, che trova una maglia da titolare ai danni di Candreva. A Brozovic e Vecino il compito di dare equilibrio e geometrie alla mediana.

PSV Eindhoven-Inter: probabili formazioni e pre-partita

Van Bommel ritrova l’Inter dopo averla affrontata da giocatore con la maglia del Milan. Per raccogliere i primi punti in questa Champions l’olandese si affida al 4-2-3-1, dove De Jong e Lozano saranno i principali pericoli. Spalleti decide di schierarsi allo stesso modo, con il tridente Politano-Nainggolan-Perisic alle spalle di Icardi. In difesa è recuperato Vrsaljko, che però si accomoda in panchina, gioca D’ambrosio sull’out di destra.

PSV Eindhoven-Inter: i precedenti del match

L‘Inter ha già incontrato il Psv Eindhoven nella fase a giorni dell’edizione 2007/2008 della Champions League. I nerazzurri vinsero entrambe le gare, imponendosi 2-0 a San Siro, ed espugnando il Philips Stadion 0-1, grazie ad una rete di Julio Cruz. Vedremo se gli uomini di Van Bommel saranno in grado di cambiare la storia.

PSV Eindhoven-Inter: l’arbitro del match

Sarà Miloard Mazic l’arbitro di questo Psv–Inter. Il 45enne serbo è un arbitro dalla grande esperienza internazionale, avendo partecipato a due Mondiali e ad un Europeo, oltre ad aver diretto numerose gare di Champions League. Ad aiutarlo nella direzione di questa sera ci saranno gli assistenti Ristic e Djurdjevic e il quarto uomo Petrovic.

PSV Eindhoven-Inter Streaming: dove vederla in tv

PSV Eindhoven-Inter sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Arena (canale 204 dello Sky Box, in HD 243) e Sky Calcio 3 (canale 253 dello Sky Box, anche in HD) oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco la lista di siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.