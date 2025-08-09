Psv Sparta Rotterdam 6-1: i campioni d’Olanda iniziano con il botto. Sei marcatori diversi, tre reti per tempo, 3 punti per iniziare la corsa al titolo

Psv Sparta Rotterdam 6-1: i campioni d’Olanda iniziano con il botto. Sei marcatori diversi, tre reti per tempo, 3 punti per iniziare

Quasi a stabilire una linea di continuità propizia per l’Eredivisie iniziata oggi, il Psv campione in carica si è visto regalare dal calendario l’avversario contro il quale ha vinto gli ultimi campionati: lo Sparta Rotterdam. Due anni fa proprio a Eindhoven arrivò la bollinatura di un torneo dominato dall’inizio alla fine. Pochi mesi fa, invece, fuori casa, la formazione di Peter Bosz ha battuto 3-1 gli avversari portando a termine quella clamorosa rimonta che ad Amsterdam ricordano ancora.

Perché alla giornata numero 27 l’Ajax aveva 9 punti di vantaggio ed era impensabile che non finisse il torneo in testa. E, invece, da allora, il Psv ha infilato 7 vittorie di fila che hanno determinato il sorpasso. Una sequenza inarrestabile che è proseguita in questa pre-season (4 successi su 4, il più prestigioso quello contro l’Athletic Bilbao) e nella finale di Supercoppa vinta 2-1 sul Go Ahead Eagles non senza patemi. Rispetto alla scorsa stagione il Psv ha un bel po’ di novità: sono andati via De Jong, Noa Lang e Bakayoko in attacco e proprio davanti stasera partivano titolari Plea e Van Bommel insieme alla garanzia di sicurezza rappresentata da Ivan Perisic. Com’è andato l’esordio per una squadra che nell’ultima Eredivisie ha chiuso con 103 gol e l’anno prima pure con qualcuno in più? É stato tutto facile? La risposta è assolutamente sì a vedere il primo tempo. Al terzo minuto i padroni di casa sono passati già in avanti grazie a un tiro-cross d’esterno del debuttante Van Bommel (in tribuna il padre Mark) sul quale il portiere Drommel si è fatto sorprendere con ben poca reattività.

Come di consueto, il Psv ha continuato a macinare gioco fino a chiudere la prima frazione con altre due reti. Al minuto 40 Perisic ha colpito di testa su calcio d’angolo, inutile l’opposizione di Van Aanholt sulla linea. Nei minuti di recupero l’ex Milan Dest ha chiuso un triangolo con Plea infilando il pallone sotto la traversa. Ripresa con lo stesso andamento per un risultato finale tennistico di 6-1. Il quarto gol con conclusione dii Veerman da fuori, Drommel ancora non brillante. Punto della bandiera dello Sparta ad opera di Ltaief. Quinto sigillo di Til con botta all’incrocio al termine di un’azione perfettamente congeniale. L’ultimo gol ancora di testa da corner, per il sesto marcatore diverso: il nuovo centrale Gasiorowski. Tutto perfetto o quasi per un messaggio chiaro: i campioni stanno benissimo e sono la macchina da gol dell’anno scorso (se non di più)