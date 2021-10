Pulgar dopo la doppietta con il Cile: «Ecco cosa ci hanno insegnato»

Protagonista con il suo Cile, Pulgar ha segnato una doppietta e nell’intervista post partita ha raccontato cosa gli sia stato insegnato dalla Generazione Dorata

Decisivo con il Cile contro il Venezuela grazie a una doppietta, Erick Pulgar – centrocampista della Fiorentina – nel post partita ha commentato la gara e rivelato i segreti dietro ai successi della Nazionale. Ecco le sue parole.

LE PAROLE – «È sempre bello contribuire con i gol, si lavora per la squadra. Si vince o si perde tutti insieme. Sono contento per il gruppo, per quello che abbiamo fatto e andiamo avanti così. I gol arrivano, menomale che sono arrivati adesso quando ne avevamo bisogno. La Generazione Dorata ci ha insegnato a non smettere mai di crederci. Andiamo avanti, con grande fede e con grande entusiasmo».