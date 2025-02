Pulisic contro Conceicao: «Sul mister posso dire che sono state dette molte bugie. Una situazione inaccettabile» - Calcio News 24

Pulisic contro Conceicao? Arriva subito la risposta dell’attaccante del Milan di fronte a quelle che sono state queste voci

Questa mattina La Repubblica aveva riportato di un’ipotetica rottura Pulisic e mister Conceicao. Tramite gli account ufficiali del Milan, il calciatore statunitense ha smentito sotto tutti i punti di vista queste ipotesi.

LE PAROLE PULISIC – «Non ho mai litigato con il Mister e non ho mai chiesto di andare via. Io sto benissimo al Milan e voglio continuare a vestire questa maglia. Leggere queste bugie è inaccettabile, ma continuiamo a rimanere tutti uniti e a lottare insieme sul campo, per il Club e per i nostri tifosi».