Pulisic: «Mi sento leader sia al Milan che in Nazionale. Sulla qualificazione degli USA dico che...»

Pulisic ha concesso un’intervista a ESPN dopo la vittoria degli Usa per 4-1 contro la Giamaica in cui ha segnato un gol. Queste le parole del campione del Milan.

PULISIC – «Per me è molto importante, voglio solo aiutare la squadra: non solo con gol e assist ma con tutto. Cerco di essere un leader e aiutare a vincere le partite. Sono felice di star giocando così. Qualificazione? Era molto importante per noi raggiungere questo obiettivo. In marzo avremo alcune partite importanti a Los Angeles e non vediamo l’ora: è un momento eccitante. Ruolo da leader? Sono grato di essere in questa posizione: sono in questa squadra ormai da diverso tempo, sono quasi un veterano. Me la godo e spero di poter essere un bravo leader»