Pusceddu su Cagliari-Fiorentina: «Decideranno gli episodi, motivazioni alla pari. Ho un consiglio per Palladino»

Le parole di Vittorio Pusceddu, ex terzino del Cagliari, sulla sfida dei rossoblù contro la Fiorentina. I dettagli

Vittorio Pusceddu ha parlato a Radio Firenze Viola della prossima sfida tra Cagliari-Fiorentina.

CAGLIARI-FIORENTINA – «Contro la formazione credo che sarà una sfida a viso aperto, entrambe le squadre vogliono prendersi i tre punti! Se i rossoblù faranno la partita aiuteranno i la squadra di Palladino. Se guardiamo la classifica la Fiorentina si sta quasi giocando alla pari con tutti ed è in lotta per l’Europa».

MOTIVAZIONI ALLA PARI – «La Serie A 24-25 è molto equilibrata quest’anno, quella della Domus è una partita peculare, gli isolani vogliono salvarsi mentre i toscani puntano all’Europa, le motivazioni sono alla pari. La sfida potrebbe decidersi anche a causa di un errore difensivo o un episodio».

CONSIGLI DI MERCATO – «Consiglierei di prendere Piccoli alla Fiorentina, fa reparto da solo, potrebbe giocare in qualsiasi squadra. Altri giocatori del Cagliari non penso potrebbero fare la differenza. Yerry Mina da tutto in campo, è un lottatore. Personalmente penso che stia facendo bene».