Puyol, ex difensore del Barcellona, ha parlato di Lionel Messi, definendolo “il migliore al mondo”. Le sue parole

Ai microfoni di Goal.com, l’ex blaugrana Puyol ha parlato di Lionel Messi. Le sue parole.

«Penso che Leo Messi sia come Jordan: il migliore della storia. Capisco sia difficile per un tifoso del Real Madrid ammetterlo, ma è un dato oggettivo. Siamo stati fortunati ad averlo avuto per questo tempo e i numeri dimostrano che è il migliore».