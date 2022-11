«Qatar 2022: chi la nega aiuta la causa della libertà»

Alberto Manassero ha commentato la scelta della FIFA di oscurare le immagini del gesto di protesta della Germania in Qatar

Con un editoriale intitolato «Oscurare la libertà spot per la libertà», Alberto Manassero su Tuttosport commenta così quanto visto (e non visto data la censura tv) in Germania-Giappone: «W la Fifa! W il Qatar! Nulla è più utile alla causa della libertà quanto la stupidità di chi la nega». Quanto alla scelta di oscurare le immagini da parte della Fifa, il commento è netto: «Una maleodorante coperta di ridicolo, signor (non signore, eh) Infantino»