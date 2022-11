Qatar 2022: il Giappone è una squadra tedesca!

Qatar 2022, la Nazionale giapponese è diventata una squadra “tedesca”: quanti giocatori della Bundesliga convocati!

Non solo l’Italia non è presente al Mondiale, ma anche la presenza di giocatori della Serie A è sparita da alcune nazionali. Il Giappone ne è un esempio e non ci resta che la nostalgia per Nakata, Nagatomo o Morimoto. Sono stati appena diramati i 26 che parteciperanno a Qatar

2022 e la presenza di elementi presenti nei tornei europei è rilevanti. I campionati di Francia, Belgio, Inghilterra, Scozia, Portogallo e Spagna sono rappresentati. Su tutti, è la Bundesliga a prevalere, con ben 8 giocatori, poco meno di un terzo della rosa.



Ecco i giapponesi “tedeschi”:

Maya Yoshida (Schalke 04)

Kou Itakura (Borussia Monchengladbach)

Hiroki Ito (Stoccarda)

Wataru Endo (Stoccarda)

Ao Tanaka (Fortuna Dusseldorf)

Ritsu Doan (Friburgo)

Daichi Kamada (Eintracht Francoforte)

Takuma Asano (Bochum)