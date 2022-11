Qatar 2022, Inghilterra e Iran: storico momento agli inni

Per la seconda volta nella storia dei mondiali, la prima nel 1950, l’inno inglese è God Save the King. L’Iran invece non canta l’inno

Momento storico all’esecuzione degli inni in Inghilterra Iran. Per la prima volta dal 1950, prima partecipazione inglese ai mondiali, l’inno suonato è stato God Save the King.

Sull’altro fronte invece l’Iran ha tenuto fede alla sua promessa e all’esecuzione dell’inno nazionale, nessun calciatore lo ha cantato.