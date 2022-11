Qatar 2022: Ronaldo il fenomeno ha il covid, niente stadio per lui

Brasile, Ronaldo positivo al Covid-19: il fenomeno era atteso allo stadio e invece dovrà rimanere in isolamento in hotel

Mentre il Brasile è in campo contro la Serbia al suo debutto in Qatar 2022, Ronaldo fa il tifo… dalla sua camera di hotel a Doha.

Il Fenomeno, atteso in tribuna, era atteso allo stadio, ma è stato fermato dal Covid. Il brasiliano dovrà rimanere in isolamento per i prossimi 5 giorni, come riportato dall’Ansa.