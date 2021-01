Quagliarella Juventus, Ferrero non fissa un prezzo: il punto sulla trattativa

La trattativa per la cessione di Fabio Quagliarella alla Juventus è ancora alla fase dei sondaggi: Ferrero non ha chiesto soldi al club bianconero

La trattativa per la cessione di Fabio Quagliarella, annunciata nei giorni scorsi dal Secolo XIX, non è ancora entrata nel vivo. Anzi, come afferma il quotidiano ligure, sarebbe alla fase dei sondaggi, primi approcci e lontana dall’essere un’ipotesi concreta.

Come sottolinea il Secolo XIX, il presidente Massimo Ferrero non avrebbe ancora fatto alcuna richiesta economica alla Juventus per liberare il suo capitano. La posizione della Sampdoria è chiara: è pronta a soddisfare il desiderio di Quagliarella, se vorrà andare non lo tratterà con la forza.