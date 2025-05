Quagliarella sulla retrocessione della Sampdoria: «Dispiace per la Serie C, ma il caos in B indurrà i blucerchiati a...» - Calcio News 24

Fabio Quagliarella, ex attaccante della Sampdoria, ha commentato la stagione da incubo dei blucerchiati vista la retrocessione

Fabio Quagliarella, ex giocatore della Sampdoria, ha commentato la stagione da incubo della dei blucerchiati in Serie B a Sky Sport durante il 2° premio Telenord-Gianni Di Marzio.

CLIMA – «Sì, è un clima molto particolare, un po’ triste. Però bisogna guardare avanti. Leggevo del caos che è successo in Serie B… quindi c’è anche questo aspetto da considerare».

RIPESCAGGIO PLAY OUT – «Non so, forse ne sapete più voi di me. Io ho letto qualche articolo, sicuramente è un bel casino. Penso che qualcosa succederà. Non so se ci saranno i playout, una Serie B allargata, o se la Sampdoria verrà reinserita. Vedremo… siamo tutti in attesa e pieni di speranza».

JUVE STABIA/SAMPDORIA – «Eh sì, quella partita era speciale. Tra tutte, proprio l’ultima doveva giocarsi a Castellammare, a casa mia. Ma non è che la Samp sia retrocessa lì: durante il campionato le cose non sono andate bene, è sotto gli occhi di tutti. Mentre la Juve Stabia ha fatto un percorso eccezionale, partendo da lontano, dalla Serie C, con una società sana e ambiziosa, che ha confermato gran parte della rosa e ha disputato un’ottima stagione».

ERRORI – «Parlo da esterno, quindi il mio è solo un punto di vista parziale. Però da fuori si percepiva confusione. Hanno cambiato quattro allenatori, e forse si pensava che la squadra costruita potesse salire direttamente. L’esonero di Pirlo dopo poche giornate… magari andava fatto prima del campionato. Così sembra un segnale di incertezza. Insomma, c’era confusione, e questo è quello che si è percepito».

AIUTO ALLA SAMP – «Io credo che chiunque passi da Genova – e in particolare dalla Samp – ci lasci il cuore. Si vive bene, la tifoseria è calda. Arrivare allo stadio la domenica è uno spettacolo. Quindi sì, se un domani ci fosse bisogno, credo che nessuno tra noi ex si tirerebbe indietro».