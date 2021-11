Qual. Qatar 2022, l’Argentina pareggia col Brasile e va ai Mondiali. Cile sconfitto dall’Ecuador

Nella notte sudamericana, l’Argentina pareggia col Brasile e si qualifica al Mondiale di Qatar 2022. Tonfo del Cile in casa contro l’Ecuador

Il Mondiale di Qatar 2022, dopo il Brasile, ha la sua seconda qualificata. Si tratta dell’Argentina di Lionel Messi che, pareggiando 0-0 proprio contro i verdeoro, strappa il pass per la prossima rassegna intercontinentale. Passo falso del Cile che perde in casa contro l’Ecuador per 2-0, gol di Estupinan e Caicedo, ed esce dalla zona qualificazione.

Pareggio a reti inviolate anche in Colombia-Paraguay, con i Cafeteros che restano in piena corsa per un posto ai prossimi Mondiali.