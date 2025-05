Italia Estonia, dove si giocherà la partita degli azzurri per la qualificazione ai Mondiali? Arriva il comunicato UFFICIALE - Calcio News 24

Italia Estonia, dove si giocherà la partita per la qualificazione alla Coppa del Mondo? Arriva il comunicato UFFICIALE della FIGC

Italia Estonia è una partita importante per la qualificazione ai Mondiali. Ultimo appunto era capire in quale stadio si sarebbe giocato, e pochi minuti fa è arrivato il comunicato Ufficiale: la gara si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo. Ecco l’indiscrezione.

IL COMUNICATO – Lo Stadio di Bergamo ospiterà venerdì 5 settembre (ore 20.45) Italia-Estonia, terzo incontro per gli Azzurri nel girone di qualificazione alla Coppa del Mondo del 2026 e primo impegno ufficiale dopo la pausa estiva. L’Italia – che venerdì 6 giugno farà il suo esordio nel Gruppo I con la Norvegia a Oslo per poi ospitare la Moldova lunedì 9 giugno a Reggio Emilia – tornerà a giocare nella città orobica a quasi cinque anni di distanza dal pareggio con i Paesi Bassi (1-1, gol di Lorenzo Pellegrini) dell’ottobre 2020 in un match valido per il girone di UEFA Nations League. In quell’occasione la Nazionale decise di abbracciare Bergamo, una delle città più colpite dall’emergenza COVID-19, manifestando l’attenzione del mondo del calcio alla popolazione locale e rendendo omaggio alle vittime della pandemia anche con la visita di una delegazione della FIGC al Cimitero Monumentale.

Sono tre i precedenti degli Azzurri a Bergamo, dove sono imbattuti avendo collezionato due pareggi (un altro 1-1 nell’amichevole con la Turchia disputata nel novembre 2006) e un successo (5-0 con Malta nel primo incontro giocato nel gennaio del 1987). Tradizione nettamente favorevole anche con l’Estonia, con 7 vittorie in altrettanti confronti (20 reti realizzate e solo 2 gol subiti).