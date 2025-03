Qualificazioni Mondiali 2026: Kane trascina l’Inghilterra contro l’Albania, vincono Lettonia e Bosnia

Nelle serata di ieri hanno vinto Inghilterra, Lettonia, Finlandia, Polonia, Bosnia e Cipro: i dettagli

Continuano i match validi per le qualificazioni al prossimo Mondiale 2026 in USA, Canada e Messico. Nei match in programma ieri sera alle 20:45 Lewis-Skelly ed Harry Kane portano l’Inghilterra alla vittoria contro l’Albania, mentre la Lettonia di Paolo Nicolato vince di misura contro Andorra. Il girone K vede l’Inghilterra prima nel girone K e la Lettonia al secondo posto.

Per quanto riguarda il girone H, la Bosnia Erzegovina si prende il primo posto in classificagrazie alla vittoria sulla Romania per 1 a 0. Anche Finlandia e Polonia vincono di misura rispettivamente contro Malta e Lituania. Cipro si prende la vetta della classifica del gruppo grazie alla vittoria per 2 a 0 contro San Marino.