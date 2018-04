Quanto vale Balotelli? 100 milioni! Parola di uno che lo conosce bene…

Quanto vale Mario Balotelli? Tanto, secondo un suo compagno di squadra

Mario Balotelli quest’estate lascerà Nizza e non è escluso che il mercato lo porti a tornare in Italia. Ma quanto vale, nel mercato inflazionato di oggi, un talento cristallino ma spesso scostante come quello di SuperMario. Un compagno di squadra come Alassane Plea non ha dubbi sul valore assoluto di Balotelli.

Interrogato a proposito Plea – finito a sua volta nel mirino di molte big – ha chiarito: «E’ un attaccante veramente efficace, allenarmi con lui è super e imparo sempre cose nuove. Mario mi parla tanto e proprio per questo gli devo molto. Io pagherei anche 100 milioni di euro per lui. Segna tanto, almeno 20 gol a stagione. E visti i prezzi del calcio di oggi, 100 milioni per lui li pagherei».