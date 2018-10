Juventus, Roma, Inter e Napoli: quattro vittorie italiane su quattro in Champions League nello stesso turno, non accadeva dal 2005

Le 4 squadre italiane impegnate in Champions League gioiscono tutte nella seconda giornata dell’edizione 2018/2019. Quattro vittorie italiane su quattro tra ieri e oggi con i successi di Juventus, Roma, Inter e Napoli, rispettivamente impegnate contro Young Boys (3-0), Viktoria Plzen (5-0), PSV Eindhoven (1-2) e Liverpool (1-0). Un pieno di vittorie tale nella massima competizione europea non si verificava dall’edizione 2005/2006, quando a vincere, nella quinta giornata della fase a gironi, furono la Juventus (sul Bruges per 1-0), l’Udinese (1-2 in casa del Panathinaikos), il Milan (0-4 in casa del Fenerbahce) e l’Inter (4-0 sull’Artmedia Bratislava).