Quote Champions, effetto CR7: la Juve scavalca il Real

Quote Champions League 2018/2019, la Juventus balza in pole position assieme ad altre due formazioni e supera il Real Madrid: effetto CR7?

Quote Champions League 2018/2019, l’effetto Cristiano Ronaldo inizia subito a farsi sentire nelle previsioni dei bookmaker per quel che concerne la prossima stagione. Ripartirà a settembre la fase a gironi della Champions League che vedrà nuovamente quattro italiane pronte a battagliare per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Tra cui la Juventus di Max Allegri, reduce da un boot alquanto notevole con l’ingresso di Cristiano Ronaldo nel reparto offensivo. Il campione portoghese è reduce da tre vittorie consecutive con la maglia del Real Madrid nella massima competizione europea.

Secondo le quote fornite da Snai per quel che riguarda la formazione vincente della prossima Champions League 2018/2019, la Juventus scavalca il Real Madrid e viene etichettata come la prossima favorita ad alzare la coppa. I bianconeri fanno compagnia al Barcellona e al Manchester City, tutte e tre le squadre vengono date ad una quota di 6,50. Dietro si trovano Real Madrid, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco a quota 8, Manchester United a 12, mentre Liverpool e Atletico Madrid sono segnate in lavagna a 15. Napoli e Roma, tra le italiane, a quota 35, quota 50 per il ritorno dell’ Inter.