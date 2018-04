Quote passaggio turno Liverpool-Roma, semifinale di Champions League nella strada che porta a Kiev. Per i bookmaker Reds in vantaggio sui giallorossi, le quote 1X2

Vigilia di Liverpool-Roma, andata delle semifinali di Champions League. Domani sera, martedì 24 aprile, alle ore 20.45 è in programma la sfida che metterà di fronte ad Anfield Road i giallorossi di Di Francesco agli inglesi guidati da Jurgen Klopp. Tutto pronto per il primo atto della semifinale parallela a Real Madrid-Bayern Monaco. La gara di Anfield sarà arbitrata dal tedesco Felix Brych e le due squadre si ritrovano in un remake della finale di Coppa Campioni del 1984. Per i giallorossi sarà anche l’occasione di riabbracciare l’ex Mohamed Salah, ceduto dalla Roma al Liverpool la scorsa estate, e letteralmente esploso con la maglia dei Reds. Pronostico da tripla per quel che riguarda la qualificazione in finale e il passaggio del turno per due squadre che presentano un sostanziale equilibrio nell’undici titolare. Mai come in questa sfida sarà importante giocare sui 180 minuti e sfruttare i reparti offensivi con i gol segnati in trasferta che potrebbero pesare sul bilancio qualificazione. Il Liverpool è reduce dal pareggio esterno in Premier League per 2-2 contro il West Bromwich, mentre la Roma ha sconfitto la Spal 0-3 in trasferta.

Quote passaggio turno Liverpool-Roma

Liverpool-Roma darà il via alla prima gara d’andata delle semifinali di Champions league. C’è una favorita tra le due formazioni in lotta per un posto a Kiev o l’equilibrio regna nel dare un pronostico sulla doppia sfida di Anfield e dell’Olimpico? Le quote sul passaggio del turno SNAI sulla semifinale di Champions League danno in vantaggio il Liverpool sui giallorossi di Di Francesco. La qualificazione in finale degli inglesi paga 1,45 volte la posta, mentre il passaggio del turno per la Roma ha una quota di 2,75. Equilibrate le quote per Bayern Monaco (1.95) contro i bis-campioni d’Europa del Real Madrid (1,85). Spagnoli chiaramente favoriti per la vittoria della terza edizione consecutiva della Champions League: la quota per la vittoria finale dei blancos è a 3, molto vicine anche Bayern e Liverpool a 3,25, Roma defilata a 8 in posizione di outsider che potrebbe fare uno sgambetto alle avversarie. Per quanto riguarda le quote singole sul match di andata, il segno 1 del Liverpool è segnato a 1,55 in lavagna, contro il 4,5 del segno X e la quota 6 per la vittoria della Roma in trasferta ad Anfield.