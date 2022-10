Rabiot: «Felice per i gol, la strada è giusta. Allegri si fida di me»

Il centrocampista della Juventus Rabiot ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria dei bianconeri contro il Maccabi Haifa in Champions League

VITTORIA – «Sono contento per l’atteggiamento oltre ai gol, ma come ho già detto non è importante questo ma vincere e stasera lo abbiamo fatto bene. Meno il secondo tempo ma la strada è giusta».

RINASCITA – «Sto dando sempre il 100%, Allegri si fida di me e per lui è importante un giocatore che dà equilibrio. Sono contento perchè mi sento bene in questa squadra. Ci sono state delle difficoltà ma con le ultime due stiamo andando bene, sono contento»

