Rabiot, previsto incontro col PSG: Juve alla finestra

La Juventus non molla Adrien Rabiot: i bianconeri attendono l’incontro tra il centrocampista francese e il Paris Saint Germain

Il futuro di Adrien Rabiot è ancora tutto da scoprire. Il contratto che lega il giocatore francese al Paris Saint Germain scadrà tra un anno e al momento non ci sarebbe ancora alcun accordo per il rinnovo. Su di lui, intanto, cominciano a muoversi le big d’Europa, tra cui la Juventus di Massimiliano Allegri che segue il centrocampista ormai da qualche anno. Il tutto potrebbe decidere tra qualche giorno: a breve, infatti, stano a quanto riportato dal portale Paris United, il calciatore incontrerà il presidente dei parigini Nasser Al Khelaifi per decidere il da farsi. I bianconeri restano alla finestra.