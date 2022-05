Rabiot, nel suo futuro un ritorno a Parigi? La madre-agente ci prova

La madre di Adrien Rabiot starebbe parlando con il Paris Saint-Germain per provare a riportare il centrocampista a Parigi

Rabiot, in caso di addio alla Juve, potrebbe tornare a sorpresa al Psg Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, la mamma-agente del francese Veronique potrebbe far pace col Psg dopo quanto successo in passato e favorire il suo ritorno a Parigi.

Al momento i club più interessati sono Newcastle e Chelsea. La Juve potrebbe metterlo in vendita per 15 milioni.