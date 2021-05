Rabiot: «Siamo tutti arrabbiati. La Juve deve fare meglio»

Rabiot: «Cerco di dare il massimo, siamo tutti arrabbiati». Le dichiarazioni del centrocampista della Juve

Adrien Rabiot ha parlato a DAZN dopo Sassuolo-Juve.

VITTORIA – «Era importante vincere stasera. Abbiamo sbagliato la partita col Milan. Potevamo fare di più, ma abbiamo fatto bene. Abbiamo sofferto ma col giusto atteggiamento».

UMORI – «Siamo tutti arrabbiati. La Juve deve fare meglio. Questa stagione è difficile. Pensiamo solo alla Champions, dobbbiamo vincere le altre due».

RENDIMENTO PERSONALE – «È difficile per tutti, anche per me. Ho cercato di dare il massimo, sono tante partite e siamo anche stanchi. Oggi ho fatto bene per squadra e allenatore. Dobbiamo avere questo atteggiamento.La gente da me si aspetta di più. Oggi ho giocato bene, anche l’anno scorso. Ci sono delle partite in cui sono stanco. Cerco di dare il massimo, ma è difficile. Combatteremo fino alla fine».