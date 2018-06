Le notizie di mercato in arrivo dall’Inghilterra non fanno felice l’Inter: il Tottenham può lanciare l’assalto al Barcellona per prendere Rafinha

L’Inter rischia davvero di non riuscire a tenere Rafinha per la prossima stagione. Il giocatore brasiliano piace molto al Tottenham e gli Spurs sarebbero pronti a fare un’offerta per portarlo a Londra. Il calciatore è in prestito all’Inter con diritto di riscatto fissato a trentacinque milioni di euro, ma i nerazzurri hanno problemi a prenderlo e quindi rischiano di doverlo lasciar tornare a Barcellona, rimanendo con un pugno di mosche in mano.

I trentacinque milioni di euro del cartellino sono un problema per l’Inter, di certo non per il Tottenham che non ha grane a livello economico. Stando ai media spagnoli Mauricio Pochettino avrebbe messo gli occhi su Rafinha da qualche giorno e potrebbe sfruttare le difficoltà nerazzurro per riuscire a prenderlo. Intanto il Barcellona lo ha convocato per il ritiro blaugrana, ma al momento sembra che la sua prossima destinazione possa essere la Premier League.